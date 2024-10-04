Александр Бастрыкин требует доклад по делу о наезде самоката на девочку в Сочи

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании обстоятельств наезда электросамоката на ребенка в Сочи. Инцидент произошел 3 октября на улице Донской, напомнили в информационном центре СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю

«В социальных медиа опубликованы сведения, что 3 октября 2024 года мужчина, передвигаясь на электросамокате по тротуару в районе улицы Донской в городе Сочи, совершил наезд на девочку и скрылся с места происшествия»,— сообщили в инфоцентре.

По данному факту СУ СКР по Краснодарскому краю расследует дело по ч. 1 ст. 268 УК РФ (нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта). Следователи ищут водителя электросамоката.

Господин Бастрыкин поручил руководителю кубанского следкома Андрею Маслову доложить о ходе расследования уголовного дела. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Вячеслав Рыжков