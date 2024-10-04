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На курорте «Газпром Поляна» по «техническим причинам» остановили бронирование

Сочинский курорт «Газпром Поляна» временно приостановил бронирование номеров в отелях. В пресс-службе курорта объяснили меру «техническими причинами».

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Мы прилагаем все усилия для решения данной ситуации и восстановления работы наших сервисов. Как только система бронирования вновь станет доступной, мы незамедлительно сообщим об этом»,— говорится в сообщении в официальном Telegram-канале курорта. Уточняется, что прогулочные билеты и ски-пассы доступны для приобретения.

Ранее, 2 октября, в «Газпром Поляне» предупредили о мошенничествах с использованием поддельных аккаунтов, не связанных с курортом. «Представители курорта никогда не запрашивают переводы денежных средств за услуги на личные банковские карты»,— говорится в публикации.

По данным Telegram-канала «База», 28 сентября неизвестные взломали систему управления курорта. Якобы у «Газпром Поляны» перестала работать бухгалтерия, а сотрудникам приходилось заселять и выселять гостей по блокнотам — оказались заражены более 100 компьютеров. В публикации сказано, что последствия взлома не устранили до сих пор, однако часть данных восстановили. «Ъ-Сочи» запросил подтверждение в пресс-службе курорта, оперативно информацию не предоставили.

Вячеслав Рыжков

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