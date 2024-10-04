«Роза Хутор» откроет горнолыжный сезон в конце декабря

«Роза Хутор» в Сочи планирует открыть зимний сезон в последней декаде декабря 2024 года. Даты открытия зависят от погодных условий и наличия снега, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора территории отдыха Александра Белокобыльского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ

Конкретной даты старта зимнего сезона еще нет, так как это определяется количеством выпавшего снега. Однако, уточнил господин Белокобыльский, «особого смысла нет» открывать сезон раньше последней декады декабря.

Спрос на бронирование покупку вырос на 30% по сравнению с прошлым годом. В августе стартовала традиционная pre-sale на ски-пассы.

По данным пресс-службы «Роза Хутор», летний сезон на курорте продлится еще месяц, до 5 ноября включительно. С мая по начало октября на курорте отдохнули более 1 млн гостей. Спикер отметил, что общий показатель должен превысить прошлогодний на 15%.

Мария Удовик