Росприроднадзор взыскивает с мэрии Сочи 84 млн рублей за загрязнение моря и реки

Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора требует с администрации Сочи 84 млн руб. за загрязнение Черного моря и реки Бзугу. Надзорный орган считает, что мэрия виновата в сбросе сточных вод из неисправных канализационных сетей в районе санаториев имени Фрунзе и «Золотой колос», пишет «Ъ-Юг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Неисполнение норм экологического законодательства было выявлено в июне 2022 года. Администрация курорта не признает вину. По мнению властей Сочи, ответственность за эксплуатацию системы водоотведения в устье Бзугу лежит на МУП «Водоканал».

Росприроднадзор объяснил свою позицию тем, что неисправные канализационные сети являются бесхозными, но расположены на участке муниципальной земли. Администрация заявляет, что в 2017 году сети передали на баланс сочинского водоканала.

Сейчас надзорный орган оспаривает решение Арбитражного суда Краснодарского края, отказавшего во взыскании ущерба с мэрии Сочи. Жалобу рассмотрит Пятнадцатый апелляционный арбитражный суд.

Вячеслав Рыжков