Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Росприроднадзор взыскивает с мэрии Сочи 84 млн рублей за загрязнение моря и реки

Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора требует с администрации Сочи 84 млн руб. за загрязнение Черного моря и реки Бзугу. Надзорный орган считает, что мэрия виновата в сбросе сточных вод из неисправных канализационных сетей в районе санаториев имени Фрунзе и «Золотой колос», пишет «Ъ-Юг».

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Неисполнение норм экологического законодательства было выявлено в июне 2022 года. Администрация курорта не признает вину. По мнению властей Сочи, ответственность за эксплуатацию системы водоотведения в устье Бзугу лежит на МУП «Водоканал».

Росприроднадзор объяснил свою позицию тем, что неисправные канализационные сети являются бесхозными, но расположены на участке муниципальной земли. Администрация заявляет, что в 2017 году сети передали на баланс сочинского водоканала.

Сейчас надзорный орган оспаривает решение Арбитражного суда Краснодарского края, отказавшего во взыскании ущерба с мэрии Сочи. Жалобу рассмотрит Пятнадцатый апелляционный арбитражный суд.

Вячеслав Рыжков

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...