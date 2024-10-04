Сочи в сентябре занял третье место в рейтинге городов по росту цен на «вторичку»

По итогам сентября цены на вторичное жилье в Сочи выросли на 0,79% – до 286,2 тыс. руб. за 1 кв. м. По этому показателю курорт занял третье место в рейтинге крупный российских городов, говорится в исследовании «РБК Недвижимость».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Рейтинг городов с наибольшим ростом цен на вторичное жилье вновь возглавила Махачкала. За месяц «квадрат» здесь подорожал на 2,27% и сейчас стоит порядка 102 тыс. руб. Следом идет Краснодар (+1,59%) – 121,6 тыс. руб. Тройку лидеров замыкает Сочи.

На стоимость недвижимости по-прежнему влияют высокие процентные ставки по ипотеке. Тормозит снижение цен медленное накопление объемов предложения: продавцы предпочитают не торопиться с продажей квартиры и подождать более выгодных условий, считает руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU Олег Репченко.

В пятерке лидеров Магнитогорск и Астрахань. Здесь вторичное жилье подорожало на 0,59% и 0,58% соответственно (75,8 тыс. и 77,5 тыс. руб.).

Вячеслав Рыжков