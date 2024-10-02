Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Клиенты ВТБ не смогут оформить больше одной кредитной карты

Банк ВТБ (MOEX: VTBR) с октября запретит клиентам оформлять несколько кредитных карт, рассказал РБК представитель кредитного учреждения. Мера будет временной, она связана с ужесточением ЦБ денежно-кредитной политики.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

ВТБ стремится снизить финансовую нагрузку для клиентов и не допустить их закредитованности, заявил собеседник издания. По его словам, мера не затронет клиентов, которые ранее успели оформить такие карты.

Ранее в ЦБ сообщил, что объем кредитов, приходящихся на заемщиков, имеющих три займа и более, впервые превысил половину от всей розничной задолженности физлиц. Рост этого показателя ускорился во втором квартале 2024 года. Такие данные приводит ЦБ в обзоре.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Меньше трех не занимать».

Александр Андреев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...