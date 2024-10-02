Клиенты ВТБ не смогут оформить больше одной кредитной карты

Банк ВТБ (MOEX: VTBR) с октября запретит клиентам оформлять несколько кредитных карт, рассказал РБК представитель кредитного учреждения. Мера будет временной, она связана с ужесточением ЦБ денежно-кредитной политики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

ВТБ стремится снизить финансовую нагрузку для клиентов и не допустить их закредитованности, заявил собеседник издания. По его словам, мера не затронет клиентов, которые ранее успели оформить такие карты.

Ранее в ЦБ сообщил, что объем кредитов, приходящихся на заемщиков, имеющих три займа и более, впервые превысил половину от всей розничной задолженности физлиц. Рост этого показателя ускорился во втором квартале 2024 года. Такие данные приводит ЦБ в обзоре.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Меньше трех не занимать».

Александр Андреев