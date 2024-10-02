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Налоговая разбавляет «Русское молоко»

Агрохолдингу грозит банкротство

Налоговая служба через суд добивается банкротства АО «Русское молоко» — одной из ключевых структур одноименного агрохолдинга Василия Бойко-Великого. Несмотря на планы погасить задолженность, действия налоговиков могут спровоцировать иски других кредиторов, прежде всего залоговых. В этом случае избежать приостановки рассмотрения дела будет непросто, предупреждают юристы.

Василий Бойко-Великий

Василий Бойко-Великий

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Василий Бойко-Великий

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Арбитражный суд Москвы начал рассматривать заявление инспекции Федеральной налоговой службы №3 (ИФНС) о признании банкротом АО «Русское молоко», следует из картотеки дел. Это структура одноименного агрохолдинга, выпускающего продукцию под брендом «Рузское молоко». Подразделение занимается фирменной розницей группы, пояснили “Ъ” в «Русском молоке». В компании добавили, что сумма претензий ИФНС небольшая, вскоре ее планируется погасить. В пресс-службе ФНС на “Ъ” оперативно не ответили.

Иски налоговых органов практически всегда связаны с долгами по обязательным платежам, говорит управляющий партнер Veta Илья Жарский. Минимальный размер задолженности для инициирования банкротства сейчас 2 млн руб., для сельхозорганизаций — 3 млн руб. У ответчика, по словам управляющего партнера адвокатского бюро BGMP Сергея Матюшенкова, есть два возможных сценария: расплатиться либо заключить с налоговой мировое соглашение, предоставив обеспечение в виде залога, гарантии или поручительства. Налоговые органы в целом редко начинают банкротство должника при отсутствии активов, замечает партнер a.t.Legal Андрей Торянников.

Василий Бойко-Великий, владелец АО «Русское молоко», в интервью журналу «Еда» в сентябре 2016 года:

«Я привык работать на качество, что бы я ни делал».

АО «Русское молоко» создано в 2003 году на базе восьми совхозов в Рузском районе Подмосковья. В портфеле 23,5 тыс. га земли, 4 тыс. голов крупного рогатого скота, 8 сельхозпредприятий. Оно выпускает 40 наименований продукции. Изначально «Русское молоко» входило в ЗАО «Вашъ финансовый попечитель» Василия Бойко-Великого.

В отношении этой компании в 2021 году начата процедура банкротства, к субсидиарной ответственности в рамках дела суд ранее привлек предпринимателя и членов его семьи. Но производство не останавливалось. В ассоциации «Союзмолоко» говорят, что холдинг «Русское молоко» перерабатывает около 11 тыс. тонн молочной продукции в год.

Даже в случае урегулирования долга перед налоговой службой риск для бизнеса «Русского молока» могут представлять требования других кредиторов.

Заявление налоговиков может подтолкнуть подать свои иски, например, банки, тогда оплата задолженности не приведет к остановке процедуры, говорит адвокат Forward Legal Данил Бухарин. Управляющий партнер «Бубликов и партнеры» Владимир Бубликов добавляет, что в этом случае суд перейдет к рассмотрению следующих заявлений. Хотя господин Жарский обращает внимание на то, что кредиторы, займы перед которыми не обеспечены залогами и поручительствами, прибегают к искам о банкротстве в последнюю очередь. Это связано с длительным производством и тем, что требования подобных контрагентов обычно выполняются на 3–5% от заявленных объемов, поясняет он.

Почему дело Василия Бойко-Великого рассматривается заново

Согласно данным «Союзмолока», производство молочной продукции в России в целом в 2024 году показывает положительную динамику. Объем изготовления сыров в январе—июле увеличился на 8% год к году, до 488,8 тыс. тонн, творога и продуктов на его основе — на 6%, до 467,5 тыс. тонн, йогурта — на 9%, до 466 тыс. тонн. В ЦРПТ (оператор системы маркировки «Честный знак») отмечают, что в августе совокупный объем производства молочной продукции в России без учета мороженого достиг 7,8 млн тонн, увеличившись на 5,1% год к году. Спрос в сегменте увеличился на 10% год к году. Средние цены на молочную продукцию, по данным аналитиков, выросли на 5–24% году к году в зависимости от сегмента. Наиболее выраженной динамика оказалась для сливочного масла, наименее — для сгущенного молока.

Александра Мерцалова

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