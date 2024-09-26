Минэкономики: новый прогноз ОЭСР по росту ВВП России в 2025 году занижен

Новый прогноз Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по росту российской экономики в 2024 году близок к прогнозу Минэкономики, заявил директор департамента макроэкономического анализа и прогнозирования министерства Лев Денисов. Однако, по его словам, прогноз ОЭСР на 2025 год был «предсказуемо занижен». ОЭСР улучшила прогноз по росту ВВП России в 2024 году с 2,6% до 3,7%, а показатель на 2025 год установлен на уровне 1,1%.

По словам господина Денисова, пересмотр консервативных прогнозов международных организаций по российской экономике «в сторону более реалистичных цифр» уже не удивляет». Он утверждает, что все без исключения подобные прогнозы «на протяжении последних лет корректировались вверх», но в новом прогнозе ОЭСР не учтена реализация будущих российских нацпроектов. «Обновленные оценки ОЭСР за 2024 год близки к нашему прогнозу по росту ВВП России, за 2025 год — предсказуемо занижены»,— считает чиновник (цитата по ТАСС).

По оценке Минфина, рост ВВП России в 2024 году ожидается на уровне 3,9%. Дефицит бюджета прогнозируется на уровне 0,5% ВВП в 2025 году, 0,9% ВВП — в 2026 году, 1,1% ВВП — в 2027 году. Министерство 24 сентября представило проект федерального бюджета на ближайшую трехлетку. На реализацию нацпроектов заложено около 1 трлн руб. Документ планируется доработать и внести в Госдуму до 1 октября.

Подробности — в материале «Ъ» «Бюджет пошел».

Лаура Кеффер