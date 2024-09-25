Изменения в ядерной доктрине РФ. Главное из выступления Путина на заседании Совбеза

Президент Владимир Путин впервые публично провел заседание Совета Безопасности по ядерному сдерживанию. На нем он заявил о внесении ряда уточнений в части определения условий применения Россией ядерного оружия. Основные обновления ядерной доктрины РФ — в подборке «Ъ».

В проекте обновленной ядерной доктрины России расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание.

Агрессия любого неядерного государства против России при поддержке ядерной державы будет рассматриваться как нападение на Россию.

Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии в отношении Белоруссии.

Достоверная информация о массированном старте в сторону России средств воздушно-космического нападения повлечет ядерный ответ. В их число входят самолеты стратегической и тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты.

Критическая угроза суверенитету России в том числе и обычным оружием будет основанием для ядерного ответа.

Ядерная триада остается важнейшей гарантией обеспечения безопасности России и ее граждан. А также инструментом поддержания стратегического паритета и баланса сил в мире.

Россия обязана учитывать возникновение новых источников военных угроз и рисков для себя и союзников. Уточнение российской военной доктрины выверено и соразмерно угрозам.

Россия в высшей степени ответственно подходит к вопросам ядерного оружия, стремится не допустить расползания ядерных вооружений и их компонентов.

Уточнения основ госполитики России в области ядерного сдерживания согласованы с президентом Белоруссии как участником Союзного государства.