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Коммерсантъ FM
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Изменения в ядерной доктрине РФ. Главное из выступления Путина на заседании Совбеза

Президент Владимир Путин впервые публично провел заседание Совета Безопасности по ядерному сдерживанию. На нем он заявил о внесении ряда уточнений в части определения условий применения Россией ядерного оружия. Основные обновления ядерной доктрины РФ — в подборке «Ъ».

  • В проекте обновленной ядерной доктрины России расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание.
  • Агрессия любого неядерного государства против России при поддержке ядерной державы будет рассматриваться как нападение на Россию.
  • Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии в отношении Белоруссии.
  • Достоверная информация о массированном старте в сторону России средств воздушно-космического нападения повлечет ядерный ответ. В их число входят самолеты стратегической и тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты.
  • Критическая угроза суверенитету России в том числе и обычным оружием будет основанием для ядерного ответа.
  • Ядерная триада остается важнейшей гарантией обеспечения безопасности России и ее граждан. А также инструментом поддержания стратегического паритета и баланса сил в мире.
  • Россия обязана учитывать возникновение новых источников военных угроз и рисков для себя и союзников. Уточнение российской военной доктрины выверено и соразмерно угрозам.
  • Россия в высшей степени ответственно подходит к вопросам ядерного оружия, стремится не допустить расползания ядерных вооружений и их компонентов.
  • Уточнения основ госполитики России в области ядерного сдерживания согласованы с президентом Белоруссии как участником Союзного государства.

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