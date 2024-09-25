Путин: РФ может применить ядерное оружие в ответ на массовый запуск БПЛА

Владимир Путин заявил, что основанием для применения ядерного оружия может стать информация о массированном старте средств воздушно-космического нападения в сторону России. Он пояснил, что к их числу относятся военные самолеты, крылатые ракеты и беспилотники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Четко фиксируются условия перехода России к применению ядерного оружия. Будем рассматривать такую возможность уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы. Имею в виду самолеты стратегической или тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты»,— сказал Владимир Путин на заседании Совбеза по ядерному сдерживанию (цитата по сайту Кремля).

Заседание Совбеза по ядерному сдерживанию впервые прошло публично. На нем Владимир Путин рассказал о внесении уточнений в части определения условий применения ядерного оружия. По словам президента, агрессия любого неядерного государства против России при поддержке ядерной державы будет рассматриваться как нападение.

О намерении изменить ядерной доктрину Владимир Путин заявил в июне. Последний раз документ редактировали в 2020 года. Критерии применения ядерного оружия тогда не менялись.

Главное из выступления Владимира Путина — в подборке «Ъ».

Петр Бузлаев