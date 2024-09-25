Путин: РФ вправе применить ядерное оружие в случае агрессии против Белоруссии

Президент Владимир Путин на заседании Совбеза по ядерному сдерживанию рассказал о поправках, которые будут внесены в ядерную доктрину России. В их числе право РФ на применение ядерного оружия в случае агрессии против Белоруссии.

«Оставляем за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Белоруссии как участника Союзного государства. С белорусской стороной, с Президентом Белоруссии все эти вопросы согласованы. В том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу нашему суверенитету»,— сказал Владимир Путин (цитата по сайту Кремля).

Заседание Совбеза по ядерному сдерживанию впервые прошло публично. Владимир Путин сообщил, что агрессия любого неядерного государства против России при поддержке ядерной державы будет рассматриваться как нападение. Основанием для применения ядерного оружия может стать информация о массированном старте военных самолетов, крылатых ракет и беспилотников.

Расширение условий применения ядерного оружия будет утверждено в обновленной ядерной доктрине. Ее изменение президент анонсировал в июне.

Главное из выступления Владимира Путина — в подборке «Ъ».

Петр Бузлаев