Путин рассказал об изменениях в ядерной доктрине

Президент Владимир Путин на заседании постоянного совещания Совбеза по ядерному сдерживанию обсудил изменения в ядерной доктрине России. Среди обновлений — расширение категорий государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. В обновленном документе президент также предложил указать, что агрессия со стороны любого неядерного государства, но с участием ядерного, должна рассматриваться как их совместное нападение на Россию.

Владимир Путин заявил, что на данный момент ядерные силы остаются важнейшей гарантией безопасности России, поэтому ядерная доктрина должна постоянно адаптироваться. «Мы видим, что современная военно-политическая обстановка динамично меняется, и мы обязаны это учитывать. В том числе возникновение новых источников военных угроз и рисков для России и наших союзников»,— сказал президент.

Исходя из текущей военно-политической обстановки, Владимир Путин предложил внести в доктрину ряд уточнений в части определения условий применения ядерного оружия. Наряду с расширением перечня государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание, будет дополнен список военных угроз, для нейтрализации которых оно необходимо.

«Также четко фиксируются условия перехода России к применению ядерного оружия. Будем рассматривать такую возможность уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы. Имею в виду самолеты стратегической и тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты»,— сказал глава государства.

Кроме того, Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против Белоруссии как участника Союзного государства. «С белорусской стороной, с президентом Белоруссии все эти вопросы согласованы. В том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу нашему суверенитету»,— отметил президент.

Владимир Путин подчеркнул, что все уточнения, которые будут внесены в ядерную доктрину, являются «глубоко выверенными» и соразмерными современным военным угрозам и рискам в отношении России.

Внесение изменений в российскую ядерную доктрину — «Основы государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания» — Владимир Путин анонсировал в конце июня. Последний раз ядерная доктрина редактировалась в июне 2020 года. При этом критерии применения Россией ядерного оружия не менялись.

Подробнее — в материале «Ъ» «Движение к определенности».

Милена Костерева