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Коммерсантъ FM
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За хакасский уголь поборются двое

Крупные игроки заявились на аукцион

Как и ожидал “Ъ”, в аукционе на угольное месторождение Чалпан-4 примут участие структуры СУЭК и бывших совладельцев «Коулстара». Сам аукцион ранее объявлялся, но был отменен из-за проблем с вывозом угля с месторождения. По мнению аналитиков, компании участвуют в аукционе «на перспективу», желая нарастить запасы без лишних затрат.

Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ

Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ

Заявки на участие в аукционе на хакасское угольное месторождение Чалпан-4 и участок Ачминдор подали ООО «Восточно-Бейский разрез» и ООО «УК "Разрез Майрыхский"», сообщили “Ъ” в Минприроды. Заявки принимались до 6 сентября, а сам аукцион назначен на 25 сентября. Стартовый размер разового платежа составляет 407 млн руб.

По состоянию на 1 января 2023 года, запасы каменного угля (марка Д) на участке Чалпан-4 составляют по категории А — 74 млн тонн, по категории В — 100 млн тонн, по категории С1 — 148 млн тонн. Участок Ачминдор предоставляется недропользователю не для добычи, а для тушения эндогенного пожара. С 1960 по 1994 годы здесь велись горные работы, а в 1996–1997 годах в северном и западном бортах карьера, которые не были рекультивированы, произошло самовозгорание угля. В начале 2000-х годов на участке вновь произошло самовозгорание, очаги пожара существуют до сих пор.

В данный момент владельцы «Восточно-Бейского разреза» и «Разреза Майрыхского» в «СПАРК-Интерфакс» не раскрываются.

Согласно последнему доступному годовому отчету «Восточно-Бейского разреза» за 2021 год, компания на тот момент паритетно принадлежала «СУЭК-Хакасия» и «Бейскому разрезу», конечными владельцами которого являются Владимир Кавышкин и Любовь Трофимова. «Разрез Майрыхский», по данным «Интерфакса», на паритетных основах принадлежит бывшим совладельцам угольного холдинга «Коулстар» Александру Бородаеву и Борису Варшавскому.

Об интересе сторон к месторождению “Ъ” сообщал в 2022 году (см. “Ъ” от 29 апреля 2022 года). Роснедра выставляли участок на аукцион в 2021 году, но торги были отменены. С возражениями выступили власти региона. «На территории Бейского каменноугольного месторождения свою деятельность уже осуществляют несколько крупных угледобывающих предприятий, что негативно сказывается на состоянии окружающей среды»,— говорилось в обращении хакасского правительства. Роснедра, в свою очередь, объяснили отмену инфраструктурными ограничениями по вывозу угля с территории региона, «а также планами освоения месторождений Республики Хакасия, которые превышают текущие провозные способности и внутренние потребности в угле».

Валентин Коновалов, глава Республики Хакасия, в письме Владимиру Путину 31 июля:

«В условиях падения цен на внешних рынках экспорт угля с месторождений Хакасии осуществляется фактически по границе рентабельности».

C тех пор проблемы с вывозом угля никуда не делись, на что недавно жаловался глава региона (см. “Ъ” от 12 августа). Из-за падения цен на уголь Хакасия теряет поступления в бюджет. Региональные власти просили увеличить квоту на вывоз угля на экспорт в восточном направлении на 2024 год с 6,5 млн до 10 млн тонн, возобновить применение понижающих коэффициентов при определении платы за перевозки угля 0,4 и 0,895, а также установить скидки в рамках тарифного коридора ОАО РЖД в размере 12,8%. Минэнерго заявляло в августе, что ситуация с вывозом угля из региона прорабатывается, а график отгрузки налаживается.

Как УК «Разрез Майрыхский» была включена в SDN-List США

«Месторождение с большими запасами, которые хорошо разведаны»,— характеризует Чалпан-4 главный стратег инвестиционной компании «Вектор Икс» Максим Худалов. Марка угля не самая ходовая, но на перспективу взять участок рядом с разрабатываемыми активами интересно обоим участникам аукциона, считает он. «При этом решения логистических проблем Хакасии пока нет и в ближайшее время не появится»,— отмечает эксперт. По его мнению, скорее всего, речь идет о желании нарастить запасы, пока платеж за месторождение низкий, а к разработке приступать лет через семь-восемь, после нормализации мировой конъюнктуры. В пользу этой версии говорит и то, что условия по срокам и объемам добычи в аукционной документации не указаны.

Евгений Зайнуллин, Дмитрий Козлов

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