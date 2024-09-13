Главные новости за 13 сентября. Кубань, Крым, Адыгея

Автомобиль сестры сочинского бизнесмена Рубена Татуляна и бывшего депутата горсобрания Сочи Анжелы Селюковой остановили полицейские из-за подозрения в вождении в нетрезвом виде.

Глава Крыма Сергея Аксенов назначил новым членом Совета Федерации от республики героя России, участника спецоперации Юрия Нимченко.

Винодельческая компания ООО «Русский терруар», совладельцем которой является миллиардер Сергей Галицкий, регистрирует два новых товарных знака — «Игристая роскошь» и «Великое начинается с мечты».

Во второй очереди ТРЦ «СБС», которая возводится на месте недействующего завода «Чайка» в Краснодаре, построят водноспортивный комплекс с аквапарком.

Следственные органы Крыма начали проверку по факту избиения учительницы школьником в одном из учебных заведений Симферополя.

Роман Голенко, исполняющий обязанности заместителя главы Новороссийска по вопросам ЖКХ, уволился спустя месяц после вступления в должность.

Суд в Севастополе признал незаконной приватизацию Севастопольского завода напитков, которая произошла еще в 1995 году.

Администрация Майкопа направила депутатам на рассмотрение предложение сократить в этом году программу празднования дня города из-за проведения СВО.

Строить курорт «Новая Анапа» в станице Благовещенская смогут начать только после создания подъездных дорог, которые необходимы для проезда большегрузов и подвоза строительных материалов.

Проезд по скоростной трассе Джубга — Сочи будет платным. Это связано с тем, что при ее возведении применяются деньги из Фонда национального благосостояния.