В Майкопе планируют сократить программу празднования дня города из-за СВО

Власти Майкопа направили депутатам на рассмотрение предложение сократить в этом году программу празднования дня города. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава адыгейской столицы Геннадий Митрофанов, выразив надежду, что предложение будет поддержано.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«В период проведения СВО, освобождения российских регионов и денацификации Украины нашим войскам необходима поддержка всего общества. Поэтому мы решили поддержать наших бойцов и в знак солидарности не устраивать пышных торжеств»,— объяснил предложение господин Митрофанов.

Он пояснил, что в день празднования в Майкопе проведут семейные, молодежные, культурные и спортивные мероприятия, а также выставки-ярмарки. Акцент сделают на патриотизме и семейных ценностях.

В этом году Майкопу исполняется 167 лет. День города организуют в первых числах октября в рамках празднования Дня республики.

Татьяна Ручкина