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Сергей Аксенов назначил сенатором от Крыма участника спецоперации

Герой России Юрий Нимченко назначен сенатором РФ от Крыма. Соответствующий указ уже подписан, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.

Фото: Telegram-канал Сергея Аксенова

Фото: Telegram-канал Сергея Аксенова

По его словам, Юрий Нимченко, принимавший участие в специальной военной операции, зарекомендовал себя как надежный и ответственный профессионал.

«Уверен, что все стоящие перед ним задачи будут выполнены. Желаю ему удачи и успехов в работе на благо Крыма и России!» — написал Сергей Аксенов.

Нурий Бзасежев

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