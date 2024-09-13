Сергей Аксенов назначил сенатором от Крыма участника спецоперации

Герой России Юрий Нимченко назначен сенатором РФ от Крыма. Соответствующий указ уже подписан, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Сергея Аксенова Фото: Telegram-канал Сергея Аксенова

По его словам, Юрий Нимченко, принимавший участие в специальной военной операции, зарекомендовал себя как надежный и ответственный профессионал.

«Уверен, что все стоящие перед ним задачи будут выполнены. Желаю ему удачи и успехов в работе на благо Крыма и России!» — написал Сергей Аксенов.

Нурий Бзасежев