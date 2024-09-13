Винодельня Сергея Галицкого регистрирует бренд для производства игристого

Винодельческая компания ООО «Русский терруар», совладельцем которой является миллиардер Сергей Галицкий, регистрирует два новых товарных знака — «Игристая роскошь» и «Великое начинается с мечты», следует из базы Роспатента. Оба бренда зарегистрированы по 33-му классу Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Он предполагает производство вина, в том числе ликерного, сидра и пр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

Президент Союза сомелье и экспертов России Артур Саркисян считает, что первое игристое — ожидаемый продукт, решение соответствует тенденциям, пишет РБК Вино.

У «Русского терруара» уже зарегистрировано десять винных брендов: «Галицкий&Галицкий», Cosaque, «Неандерталец», Ballet Blanc, Grand Jete и др.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Русский терруар» учреждено в сентябре 2016 года в Краснодаре. Основным видом деятельности компании является выращивание винограда. Владеют компанией краснодарский бизнесмен, миллиардер Сергей Галицкий (51%) и его полный тезка Сергей Галицкий-мл. (49%), которого СМИ называют шурином известного предпринимателя. Выручка предприятия за 2023 год составила 203,8 млн руб., прибыль — 78,5 млн руб.

Как указано на сайте винодельни, под проект задействовано 200 га земель, расположенных в окрестностях Анапы.

Наталья Решетняк