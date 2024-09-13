Прокуратура возвращает государству лимонад

Суд в Севастополе пересмотрел спор АО «Севастопольский завод напитков» с властями города и прокуратурой о правах собственности на имущественный комплекс предприятия. Компания получила активы в 1995 году в результате приватизации бывшего завода, являвшегося собственностью Украины, но не зарегистрировала это право. Конфликт разгорелся после того, как, не найдя в архиве документов о приватизации, власти оформили предприятие в собственность города. Изначально суды вынесли решения в пользу завода. Перелом произошел после того, как в процесс вступила прокуратура, потребовавшая признать приватизацию незаконной. Эксперты указывают на то, что завод в ходе разбирательства не решился обратить внимание суда на очевидные обстоятельства.

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Как стало известно «Ъ-Кубань», Арбитражный суд (АС) Севастополя истребовал из владения АО «Севастопольский завод напитков» имущественный комплекс, расположенный по Делегатской улице №2. Ответчиком по делу выступают правительство Севастополя, дело рассматривалось повторно.

По информации из системы «СПАРК-Интерфакс», АО «Севастопольский завод напитков» зарегистрировано в 1995 году в Севастополе в результате приватизации Государственного коммунального предприятия «Севастопольский пивобезалкогольный завод». Согласно данным из открытых источников, предприятие было основано в 1915 году. Занимается производством безалкогольных напитков, минеральных вод, квасов и пива. На нем трудятся 57 человек. Завод реализует свою продукцию на локальных рынках Крыма и Севастополя. Имеет подразделения в Керчи, Симферополе, Саки. Наиболее известным продуктом является яблочный лимонад «Живчик». В минувшем году выручка завода составила 157,7 млн руб., чистая прибыль — 4,4 млн руб. Из акционеров известны только несколько миноритарных — они же входят в состав совета директоров общества (по данным на 2019 год). Основным конкурентом компании является симферопольский пивобезалкогольный комбинат «Крым».

Как следует из материалов дела, в 1995 году Фонд госимущества Украины своим приказом преобразовал государственное коммунальное предприятие «Севастопольский пивобезалкогольный завод» в одноименное АО. В 1998 году заводу был выдан госакт на право постоянного пользования землей для обслуживания строений и сооружений завода площадью 1,6 га, а в 1999 году — приказ о преобразовании завода был дополнен пунктом об утверждении перечня недвижимого имущества, переданного обществу. Руководству общество было предписано зарегистрировать права на него в БТИ.

В этот перечень вошли склад тары, главный корпус, цех безалкогольных напитков, квасоварочный цех, котельная, административный корпус, насосная станция, павильон столовой, резервуар для воды, градирня, цистерна для хранения мазута и пр. Согласно материалам дела, ряд капитальных зданий построены в послевоенное время из природного камня. Общая площадь объектов — свыше 2,7 тыс. кв. м, кадастровая стоимость превышает 53 млн руб.

В 2020 году власти Севастополя, не найдя в архиве документов, подтверждающих факт госрегистрации права завода на имущество, включили его в состав городской собственности. Завод обратился в суд, где заявил, что объекты принадлежат ему в результате приватизации, хотя возникшее право и не было зарегистрировано. При первоначальном рассмотрении дела суд признал за заводом право собственности. Его отменила апелляция, но с ней не согласился кассационный суд, вернувший дело на пересмотр.

На этом этапе в дело вступила городская прокуратура, которая поставила вопрос о ничтожности приватизации. В дело было представлено постановление украинских правоохранителей об освобождении бывшего директора завода за нарушения при приватизации завода от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности. Руководитель передал акции завода его работникам в обмен на их приватизационные сертификаты, хотя те не имели прав на льготную приватизацию, говорится в решении суда со ссылкой на документ 2002 года.

На этом основании суд пришел к выводу, что приватизация госимущества Украины была совершена преступным путем. А с учетом решения Севастопольского городского совета о статусе города, которое было принято в марте 2014 года и согласно которому все учреждения, предприятия и организации, учрежденные Украиной на его территории, становятся имуществом Севастополя, требования прокуратуры были удовлетворены — спорные активы истребованы из владения завода.

Адвокат Александр Якимович говорит, что исходя из текста решения видно, что АО не использовало все процессуальные средства для защиты своих прав. «Показательно, что завод, владевший этим имуществом почти 30 лет, не рискнул сослаться на истечение срока давности, использовать владельческую защиту, давность приобретения, не оспаривал решения госорганов, таким образом не оставив суду возможности дать оценку тем обстоятельствам, которые и правда имели значение для дела»,— отмечает он.

Михаил Волкодав