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Замглавы Новороссийска по вопросам ЖКХ уволился спустя месяц работы

Роман Голенко, исполняющий обязанности заместителя главы Новороссийска по вопросам ЖКХ, уволился спустя месяц после вступления в должность. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Заместитель мэра уволился по собственному желанию. Романа Голенко назначили на должность в августе этого года. По словам чиновника, у него были серьезные намерения решить проблемные вопросы в нескольких отраслях города.

С 14 сентября должность замглавы Новороссийска по вопросам ЖКХ займет Александр Гавриков. Ранее пост этот пост занимал Сергей Сопелиди. Он начал свою работу в декабре 2023-го и ушел в августе этого года.

Алина Зорина

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