Скоростная магистраль Джубга — Сочи будет платной

Проезд по скоростной трассе Джубга — Сочи будет платным. Глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко в рамках форума дорожных инициатив объяснил, что решение связано с тем, что при строительстве применяется финансовая поддержка Фонда национального благосостояния.

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«Отличительной чертой государственной компании является то, что мы привлекаем деньги в условиях недостаточного государственного финансирования. Поэтому все дороги, которые мы строим,— платные»,— цитирует господина Петушенко «Ъ».

По его словам, уже разработано предварительное технико-экономическое обоснование трассы. Вячеслав Петушенко отметил, что эффективность дороги очевидна.

Во время форума замглавы департамента строительства правительства Григорий Волков отметил, что для реализации проекта планируют привлекать внебюджетные источники. Основную их часть составят облигации «Автодора».

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что новая трасса позволит сократить время в пути от Джубги до Адлера с 7 до 1,5 часов. Строительство дороги обойдется примерно в 1,5 трлн руб. Строить следующие этапы трассы начнут уже в этом году. Завершить реализацию проекта планируют к 2030 году.

Татьяна Ручкина