СКР Крыма проверит информацию об избиении учительницы школьником

По поручению главы СУ СКР по Республике Крым и Севастополю организована проверка информации о том, что школьник избил учительницу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Сотрудники следкома выявили в соцмедиа видеозапись конфликта между учеником и учительницей в одной из школ Симферополя. Во время ссоры мальчик избил педагога.

Следственный отдел по Симферопольскому району проводит проверку по ст. 116 УК РФ (побои) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Сотрудники установят обстоятельства случившегося, назначат экспертизу. Воспитательному процессу в семье школьника также дадут оценку. Ход проверки поставлен руководством крымского следкома на контроль.

Алина Зорина