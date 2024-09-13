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СКР Крыма проверит информацию об избиении учительницы школьником

По поручению главы СУ СКР по Республике Крым и Севастополю организована проверка информации о том, что школьник избил учительницу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Сотрудники следкома выявили в соцмедиа видеозапись конфликта между учеником и учительницей в одной из школ Симферополя. Во время ссоры мальчик избил педагога.

Следственный отдел по Симферопольскому району проводит проверку по ст. 116 УК РФ (побои) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Сотрудники установят обстоятельства случившегося, назначат экспертизу. Воспитательному процессу в семье школьника также дадут оценку. Ход проверки поставлен руководством крымского следкома на контроль.

Алина Зорина

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