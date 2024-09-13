Строить «Новую Анапу» начнут только после создания подъездных дорог

Строить курорт «Новая Анапа» в станице Благовещенская смогут начать только после создания подъездных дорог, которые необходимы для проезда большегрузов и подвоза строительных материалов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент информационной политики Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: туризм.рф Фото: туризм.рф

Сейчас ширина дорог в Благовещенской, а также отсутствие тротуаров, ограждений и необходимых средств организации дорожного движения не соответствуют требованиям интенсивного проезда грузовиков, сообщают в департаменте. Расширить проезжую часть невозможно из-за плотной жилой застройки.

В департаменте отмечают, что кубанский минтранс уже организовал движение большегрузов на третий период строительства и реконструкции существующей автодороги, а также создания кругового одностороннего движения в станице.

«Новую Анапу» планируют построить к 2032 году. Власти рассчитывают, что на курорте будут отдыхать более 2,8 млн туристов. Для них там построят отели на 15,3 тыс. номеров.

Татьяна Ручкина