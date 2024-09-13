Главные новости за 13 сентября. Сочи

В Лазаревском районе Сочи ранним утром в пятницу, 13 сентября, произошло смертельное ДТП. В районе Совет-Квадже столкнулись иномарка и грузовик, погибли два человека.

Скоростной дублер трассы Джубга — Сочи будет платным. Глава ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко объяснил журналистам, что компания привлекает деньги с рынка в условиях недостаточного государственного финансирования.

В Сочи сестру местного предпринимателя Рубена Татуляна Анжелу Селюкову лишили депутатских полномочий. Поводом послужило предоставление недостоверных сведений о доходах.

Позже стало известно, что госпожу Селюкову остановили по подозрению в вождении в нетрезвом виде. От прохождения медосвидетельствования она отказалась.

Суд признал банкротом компанию «Модус-Сочи», учредителем которой является совладелец обанкротившегося крупнейшего холдинга АО «Модус» Алексей Лещенко.

В Сочи в ближайшие несколько лет реконструируют 12 санаториев и пансионатов. Всего в городе реализуется 54 инвестиционных проекта.

В Сочи турпоток вырос на 4–5%. Существенный прирост был зафиксирован в Анапе и Геленджике — до 25% к прошлому году.

Горный кластер Сочи стал лидером по посещаемости среди других горных курортов России. На курорты «Роза Хутор», «Красная Поляна», «Газпром Поляна» пришлась треть от общего турпотока в этом сегменте.

В сравнении с апрелем 2024 года рост интереса к готовому бизнесу в сфере строительства в Сочи увеличился почти в шесть раз. Средняя стоимость таких предприятий при этом снизилась на 35%, составив 200 тыс. руб.

В Сочи почти половина сотрудников работают в режиме многозадачности. Каждый четвертый из-за этого хочет сменить работу.