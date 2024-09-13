Сестру сочинского предпринимателя лишили полномочий депутата

В Сочи сестру местного предпринимателя Рубена Татуляна Анжелу Селюкову лишили депутатских полномочий. Поводом послужило предоставление недостоверных сведений о доходах, пишут «Известия» со ссылкой на источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ideputat.er.ru Фото: ideputat.er.ru

Решение о лишении депутата полномочий приняли по итогам голосования на очередной сессии городского собрания. Как сообщается, за прекращение полномочий Селюковой проголосовали 35 депутатов, двое воздержались.

По данным источника «Известий», госпожа Селюкова скрыла получение с 2020 по 2021 год около $9 млн за продажу акций пансионата Volna Resort & SPA. Также, считают правоохранители, сестра сочинского предпринимателя не указала данные о занижении дохода на 5,5 млн руб. после продажи автомобиля марки Bentley.

У самого предпринимателя Татуляна годом ранее прошла серия обысков по делу о многомиллиардных хищениях в сфере землепользования. Его подозревали в мошенничестве при строительстве торговых центров и жилых комплексов.

«Ъ-Сочи» направил запрос в пресс-службу Горсобрания курорта касательно лишения госпожи Селюковой депутатских полномочий. Оперативно ответ получить не удалось. На сайте Горсобрания госпожа Селюкова в списке действующих депутатов не значится.

Вячеслав Рыжков