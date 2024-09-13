Почти половина сочинцев работают в режиме многозадачности

В Сочи почти половина сотрудников работают в режиме многозадачности. Каждый четвертый из-за этого хочет сменить работу, говорится в исследовании российского сервиса для командной работы Strive, подготовленном для «Ъ-Сочи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Аналитики отмечают, что тренд на многозадачность сформировался на рынке труда России в целом. Год назад на это жаловались 28% респондентов из числа сочинских соискателей, сейчас – уже 49%. По словам 46% респондентов, они работают в условиях жестких дедлайнов. Больше всех перерабатывают врачи (71%), юристы (68%), фармацевты (66%), инженеры (59%) и менеджеры по логистике (58%). В ИТ-индустрии таковых 54%, в ритейле — 41%. Выросла и доля компаний, требующих от сотрудников выполнения обилия разноплановых задач – с 21% до 49%.

Компании пытаются решить сложившуюся ситуацию разными способами, говорится в исследовании. Около 33% работодателей расширили штат, чтобы разгрузить действующих сотрудников. А свыше трети увеличили расходы на автоматизацию труда (38%) и, в частности, закупили сервисы для оптимизации и контроля выполнения задач (18%). До 45% выросла доля организаций, где внедрили в работу таск-менеджеры и трекеры задач. Однако большинство сотрудников (72%) до сих пор используют в работе бумажный или электронный блокнот. В то же время за год доля тех, кто пользуется новыми инструментами планирования задач, выросла с 17% до 28%.

Вячеслав Рыжков