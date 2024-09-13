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Проезд по новой трассе Джубга — Сочи будет платным

Скоростной дублер трассы Джубга — Сочи будет платным. Глава ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко объяснил журналистам, что компания привлекает деньги с рынка в условиях недостаточного государственного финансирования, пишет «Интерфакс».

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Поэтому все дороги, которые мы строим, они платные, поскольку на крупнейших объектах мы используем средства Фонда национального благосостояния (ФНБ). Эти деньги возвратные. Вкладывают и концессионеры деньги в наши проекты. Ко всему прочему большой объем мы также привлекаем с рынка под свои обязательства. Поэтому трасса будет платной, безоговорочно»,— заявил господин Петушенко.

Руководитель «Автодора» сообщил также, что уже готово предварительное технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта автодороги, эффективность трассы очевидна. Вести строительство будут в несколько этапов. Как стало известно ранее, следующий этап прокладки трассы начнут уже в 2024 году. Первый этап — строительство обхода Адлера — стартовал годом ранее. Всего предусмотрено семь этапов.

К концу текущего года планируют начать проектирование III очереди обхода Сочи. Ввести участок хотят в 2028 году. Далее построят обход Туапсе, однако для этого этапа источники финансирования пока не определили.

Вячеслав Рыжков

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