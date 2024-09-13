Два человека погибли в ДТП с грузовиком и иномаркой в Сочи

В Лазаревском районе Сочи ранним утром в пятницу, 13 сентября, произошло смертельное ДТП. В районе Совет-Квадже столкнулись иномарка и грузовик, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю

По данным ведомства, автомобиль «Шевроле» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком «Шакман». В полиции считают, что водитель легкового автомобиля уснул за рулем.

В результате аварии погибли водитель и пассажир иномарки. Пострадали двое пассажиров автомобиля, их госпитализировали.

По факту случившегося проводится проверка. На месте ДТП одна из полос частично перекрыта. Полицейские регулируют движение на данном участке дороги.

Ранее сообщалось, что в Сочи постоянно растет автодорожный трафик. С начала 2022 года трафик на юге России, в том числе и в Сочи, стабильно увеличивается на 10% ежегодно.

Вячеслав Рыжков