Лидером по посещаемости среди горных курортов России стал кластер Сочи

Горный кластер Сочи стал лидером по посещаемости среди других горных курортов России. На курорты «Роза Хутор», «Красная Поляна», «Газпром Поляна» пришлась треть от общего турпотока в этом сегменте, говорится в исследовании МТС Travel и минэкономразвития России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Посещаемость горных курорта в отдельных регионах выросла более чем в полтора раза. Больше трети путешественников приезжали на курорты с ночевкой. В целом популярность российских горных курортов летом 2024 года выросла на 28% в годовом сопоставлении. После кластера Сочи по посещаемости идет алтайский «Манжерок» с долей 15% от всех летних поездок россиян на горные курорты. Тройку лидеров замыкает «Архыз» в Карачаево-Черкесии – 14% визитов.

По динамике роста турпотока лидирует комплекс «Абзаково» в Башкортостане – его посещали в два раза чаще, чем годом ранее. Сочинские горные курорты показали годовой прирост на 70%. В пятерку лидеров по росту популярности также вошли «Архыз» в Карачаево-Черкесии (+36%), «Эльбрус» и «Чегет» в Кабардино-Балкарии (+35%).

Наибольшим спросом горные курорты летом пользовались у приезжих – четверть жителей других регионов и почти половина гостей из других федеральных округов. На местных жителей пришлось порядка 26% посещений.

Вячеслав Рыжков