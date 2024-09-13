В ближайшие годы в Сочи реконструируют 12 санаториев и пансионатов

В Сочи в ближайшие несколько лет реконструируют 12 санаториев и пансионатов. Всего в городе реализуется 54 инвестиционных проекта, рассказали в пресс-службе администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Проектами предусматривается создание новой современной курортной и иной инфраструктуры, в том числе в дальнейшем предоставление услуг населению и гостям города в различных сферах экономики, для этого проектами запланировано создание порядка 8,3 тыс. новых рабочих мест. Первый за четверть века санаторий в Сочи, строящийся с нуля,— "Кристалл" — готов уже на 80%. Он входит в единый санаторно-курортный комплекс, возводимый на черноморском побережье ведущим строительным холдингом России "Группой ЛСР"»,— напомнили в мэрии.

Как сообщалось ранее, в строительство санатория «Кристалл» инвестировали около 14 млрд руб. Ожидается, что объект достроят до конца 2024 года. Заработает новый санаторий уже в 2025 году.

Также идет подготовка к реновации санатория «Известия». Инвестор уже получил разрешение на строительство. Ожидается, что объект сдадут в 2026 году.

Вячеслав Рыжков