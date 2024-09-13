Сочинская «дочка» дилерской сети «Модус» обанкротилась

Суд признал банкротом компанию «Модус-Сочи», учредителем которой является совладелец обанкротившегося крупнейшего холдинга АО «Модус» Алексей Лещенко. Об этом сообщается ЕФРСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Конкурсным управляющим банкрота назначен Сергей Горшенев, производство открыто на шесть месяцев — до 6 февраля 2025 года.

Гендиректора ООО «Модус-Сочи» Николая Абдашева суд обязал передать конкурсному управляющему бухгалтерскую документацию, а также штампы, печати и материальные ценности фирмы. Согласно анализу финансового состояния должника, сделаны выводы об отсутствии возможности восстановления платежеспособности компании, также не выявлено признаков преднамеренного банкротства и подозрительных сделок.

В 2021 году краевой арбитраж ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Модус-Сочи». С заявлением о признании компании несостоятельной обратился предприниматель Антон Васильев из-за задолженности в сумме 324 тыс. руб. В 2022 году с заявлением о включении в реестр требований должника также обратилось ООО «Авто-Премиум», сумма долга общества составила 79,8 млн руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Модус-Сочи» зарегистрировано в Сочи в 2013 году. Основной вид деятельности — торговля автотранспортными средствами. Бенефициаром общества является Алексей Лещенко (совладелец ОАО «Модус»).

Холдинг «Модус» в прошлом — один из крупнейших региональных автодилеров. В его состав входили 43 дилерских центра на юге России. Холдинг продавал модели BMW, Mini, Jaguar, Land Rover, Infiniti, Nissan, Hyundai, Ford, Mazda, Peugeot, Citroen. Учредителя «Модуса» Алексея Лещенко суд признал банкротом в 2020 году по заявлению предпринимателя Игоря Смолькина из-за долга в сумме 10,6 млн руб.

Тат Гаспарян