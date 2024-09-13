Экс-депутата Горсобрания Сочи могут лишить прав за отказ от освидетельствования

Бывшего депутата Горсобрания Сочи и сестру сочинского предпринимателя Рубена Татуляна Анжелу Селюкову могут лишить прав за отказ от прохождения медосвидетельствования. Ее иномарку остановили на дороге, предположительно экс-депутат находилась в нетрезвом состоянии. Информацию «Ъ-Сочи» подтвердили в ГАИ курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Инспекторы предложили госпоже Селюковой пройти медосвидетельствование, но она отказалась. Теперь ей грозит лишение прав на срок до 2 лет и штраф 30 тыс. рублей.

Как сообщалось ранее, депутата лишили полномочий. Поводом послужило предоставление недостоверных сведений о доходах. Якобы госпожа Селюкова скрыла получение с 2020 по 2021 год около $9 млн за продажу акций пансионата Volna Resort & SPA.

Брат бывшего городского парламентария Татулян находится под подозрением в мошенничестве. Год назад у него прошла серия обысков по делу о многомиллиардных хищениях в сфере землепользования.

Вячеслав Рыжков