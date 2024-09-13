Спрос на готовый строительный бизнес в Сочи вырос в шесть раз

В сравнении с апрелем 2024 года рост интереса к готовому бизнесу в сфере строительства в Сочи увеличился почти в шесть раз. Средняя стоимость таких предприятий при этом снизилась на 35%, составив 200 тыс. руб., рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе «Авито».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Также наблюдается значительный рост интереса к пунктам выдачи заказов — спрос на них увеличился в 2,4 раза. Сфера туризма также демонстрирует активность: спрос на бизнес в этой области вырос на 77%. Цены на такие предложения увеличились только на 7%.

В августе 2024 года наибольшую долю в общем спросе занимает туристический бизнес (40%). Второе место занимает общественное питание с долей в 21%. Замыкает тройку лидеров торговля (10%).

Ранее сообщалось, что в августе в Сочи фиксируют заметное увеличение количества предложений по продаже готового бизнеса. Особенно выделяется рост в секторе торговых предприятий, где доля увеличилась на 24%.

Мария Удовик