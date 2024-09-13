Турпоток в Сочи вырос на 4–5%

В Сочи турпоток вырос на 4–5%. Существенный прирост был зафиксирован в Анапе и Геленджике — до 25% к прошлому году, рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александра Каверина Фото: Александра Каверина

В целом по стране турпоток по итогам 2024 года может достигнуть 100 млн поездок, за лето туристы совершили 50 млн поездок по РФ. Господин Ромашкин напомнил, что внутренний турпоток в России к 2030 году должен достигнуть 140 млн поездок — такую цель ставит нацпроект «Туризм гостеприимства». Туроператоры сейчас наблюдают ежегодное увеличение потока по России на 6–8%, что позволяет выполнить цель нацпроекта.

Господин Ромашкин отметил рост числа автотуристов в России и увеличение глубины бронирований. Помимо Сочи, Геленджика и Анапы рост показали курорты Крыма. Туроператоры утверждают, что на полуострове в этом году стало на 60–70% больше туристов.

Ранее стало известно, что в Сочи в ближайшие несколько лет реконструируют 12 санаториев и пансионатов. Всего в городе реализуется 54 инвестпроекта.

Вячеслав Рыжков