Главные новости за 12 сентября. Сочи

В Сочи достроили крупнейший в Южном федеральном округе детский сад. Учреждение в микрорайоне Кудепста сможет принять 550 воспитанников.

В Сочи правоохранительные органы привлекли к ответственности 38-летнего местного жителя за публикацию видеоролика, в котором он дискредитировал работу участковых полиции. В видеоролике на мотив песни «Чему учат в школе» дети поют о работе участкового, который читает «по слогам», «гуляет по двору с перегаром».

На федеральной территории Сириус создадут педагогический институт для подготовки кадров для естественно-научных школ. Он откроется на базе Образовательного центра «Сириус», куда ежемесячно приезжают дети из российских регионов на профильные программы.

В Сочи 23% новостроек соответствуют критериям IT-ипотеки. В августе 2024 года медианная цена кв. м составила 453 тыс. руб.

Сотрудники правоохранительных органов Сочи активно разыскивают 15-летнюю Кейдун Светлану. В пятницу, 6 сентября, она вышла из лицея в Люберцах и не вернулась домой. Известно, что девушка может находиться в Сочи.

Региональный оператор по вывозу ТКО — АО «Крайжилкомресурс» — подал кассационную жалобу в Верховный суд РФ о взыскании долга с Федерального государственного казенного учреждения «Центральный клинический санаторий им. Ф. Э. Дзержинского» в Сочи (ведомственный санаторий ФСБ).

Бывший мэр Сочи отправился на СВО. Алексей Копайгородский принимает участие в спецоперации в составе добровольческого отряда.

В Сочи встретили шестимиллионного туриста. Это жительница Москвы, приехавшая в отпуск вместе с супругом.

Реализацию следующего этапа строительства новой трассы Джубга — Сочи начнут в 2024 году. Первый этап проекта — обход Адлера — компания «Автодор» начала реализовывать в 2023 году.

Каждый второй житель Сочи (52%) предпочитает проводить ремонтные работы примерно раз в пять лет. Лишь каждый шестой ремонтирует свое жилье каждые два-три года и 9% — ежегодно.

С начала 2022 года автодорожный трафик на юге России, в том числе и в Сочи, стабильно увеличивается на 10% ежегодно.