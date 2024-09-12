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Регоператор пытается взыскать долг за вывоз мусора с санатория ФСБ в Сочи

Региональный оператор по вывозу ТКО — АО «Крайжилкомресурс» — подал кассационную жалобу в Верховный суд РФ о взыскании долга с Федерального государственного казенного учреждения «Центральный клинический санаторий им. Ф. Э. Дзержинского» в Сочи (ведомственный санаторий ФСБ). Общая сумма долга составляет около 60 млн руб. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Судебная тяжба между регоператором и санаторием началась в июле 2023 года. АО «Крайжилкомресурс» обратился с иском о взыскании долга в Арбитражный суд Краснодарского края.


Согласно материалам дела, с 1 января 2020 года АО «Крайжилкомресурс» по результатам проведения конкурсной процедуры приказом Министерства топливно-энергетического комплекса был выбран региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами по Белореченской зоне, в которую входит город-курорт Сочи.

Согласно федеральному закону «Об отходах производства и потребления», операторы ТКО заключают типовые договоры на оказание услуг с их собственниками. По действующим правилам обращения с ТКО, которые утверждены соответствующим постановлением правительства Российской Федерации, потребитель должен направить заявку на заключение договора в течение 15 рабочих дней со дня размещения региональным оператором предложения о заключении договора на оказание услуг. Если же этого не происходит, то на 16-й рабочий день договор считается заключенным на условиях типового и в этот же день вступает в силу.

АО «Крайжилкомресурс» утверждает, что предприятие оказывало услуги санаторию по вывозу мусора в период с 1 января 2020 года по 16 июня 2022 года на общую сумму 46 млн руб. Также за истекшее время истец требует заплатить неустойку в размере 13,2 млн руб. Представители санатория заявляют в суде, что данные услуги истец им не оказывал, так как в указанный период организация заключила девять госконтрактов на вывоз отходов с другим предприятием.

АО «Крайжилкомресурс» не смогло предоставить суду документы, которые могли бы подтвердить фактическое оказание услуг, такие как выставленные счета, пропуски для допуска транспорта и сотрудников предприятия на территорию санатория.

Суды трех инстанций встали на сторону ответчика. В настоящий момент регоператор обратился с кассационной жалобой в Верховный суд РФ, дело находится на рассмотрении, дата заседания пока не назначена.

Оксана Горячева

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