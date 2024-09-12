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Полиция Сочи подключилась к поиску пропавшей девочки-подростка

Сотрудники правоохранительных органов Сочи активно разыскивают 15-летнюю Кейдун Светлану. В пятницу, 6 сентября, она вышла из лицея в Люберцах и не вернулась домой. Известно, что девушка может находиться в Сочи, сообщает пресс-служба УВД города.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сейчас правоохранительные органы проводят комплексные мероприятия для того, чтобы установить ее местонахождение. Известно, что на вид ей 15-20 лет, рост около 170-175 см, худощавое телосложение, серые глаза и длинные темные прямые волосы до пояса. У пропавшей есть шрам над левой бровью.

Мария Удовик

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