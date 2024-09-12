Завершено строительство крупнейшего в ЮФО детсада в Сочи

В Сочи достроили крупнейший в Южном федеральном округе детский сад. Учреждение а микрорайоне Кудепста сможет принять 550 воспитанников, напомнил в своем Telegram-канале глава города Андрей Прошунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Андрей Прошунин Фото: Telegram-канал Андрей Прошунин

Мэр напомнил, что в июне посещал объект с рабочим объездом. Тогда строители обещали сдать объект в сентябре и уложились в сроки, отметил господин Прошунин.

Детсад готовят к лицензированию. Параллельно комплектуют педагогический состав. Мэр встретился с родителями будущих воспитанников в новом детсаду и обсудил будущий образовательный процесс.

«Понимаю, что жителям микрорайона, который активно развивается, необходима и новая школа – современная, просторная и в шаговой доступности. Принципиальное решение на этот счет принято. Подходящий участок нашли неподалеку», — написал мэр.

В ближайшее время власти курорта определят механизм реализации проекта. В Кудепсте планируют создать полноценный социальный кластер, в который войдет, помимо школы и детсада, уже построенный новый спорткомплекс.

Ранее сообщалось, что в Кудепсте, Верхнениколаевском и Вардане на 65% готово строительство коммунальной инфраструктуры. Сейчас специалисты города проектируют 11 линейных объектов, общая протяженность которых составит 81 км.

Вячеслав Рыжков