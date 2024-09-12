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Следующий этап трассы Джубга — Сочи начнут в 2024 году

Реализацию следующего этапа строительства новой трассы Джубга — Сочи начнут в 2024 году. Первый этап проекта — обход Адлера — компания «Автодор» начала реализовывать в 2023 году, напомнил зампред правительства РФ Марат Хуснуллин на Форуме дорожных инициатив в Сочи.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Реализацию следующих этапов проекта планируем начать в этом году. Строительство новой трассы от М-4 "Дон" до Сочи позволит сократить время пути от Джубги до Адлера с семи до полутора часов»,— рассказал господин Хуснуллин.

Также вице-премьер рассказал о проработке подорожного сообщения между горнолыжными курортами «Красная Поляна», «Архыз» и «Лагонаки». На строительство новой трассы между Джубгой и Сочи направят порядка 1,4 трлн руб.

Официально строительство новой трассы анонсировали на совещании под руководством президента РФ в марте 2024 года. Власти ожидают, что реализация проекта позволит сократить время в пути, повысить безопасность дорожного движения, стимулировать развитие экономики Краснодарского края. Ожидается, что строительство обеспечит рост ВВП более 2-3 трлн руб. Градостроительный потенциал может вырасти на 36 млн кв. м в зоне протяжения дороги, а весь — превысит 50 млн кв. м. На сегодняшний день это один из главных дорожных проектов Краснодарского края и один из крупнейших на юге страны.

Вячеслав Рыжков

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