В «Сириусе» появится собственный педагогический институт

На федеральной территории Сириус создадут педагогический институт для подготовки кадров для естественно-научных школ. Он откроется на базе Образовательного центра «Сириус», куда ежемесячно приезжают дети из российских регионов на профильные программы. Об этом на Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге рассказала председатель Совета федеральной территории Елена Шмелева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

«Мы хотим сформировать такие образовательные программы, которые в полной мере позволят раскрыть интеллектуальный потенциал ребенка и сформировать его как социально ответственную личность, гражданина своей страны. Мы постараемся передать студентам весь накопленный почти за десять лет опыт “Сириуса”, чтобы они стали нашими проводниками во всех школах страны, где готовят будущих научно-технологических лидеров России»,— сказала Елена Шмелева.

Программы для нового института будут разрабатываться совместно с философским факультетом МГУ и кафедрой медиакоммуникаций МГИМО.

«В основу будущих учебных программ мы закладываем важнейшие социально-гуманитарные темы, обсуждение которых имеет принципиальное значение как для интеллектуального развития обучающихся и студентов, так и для их воспитания. Наша общая с “Сириусом“ задача — сформировать такую образовательную среду, которая поможет школьнику или студенту при выборе темы научного исследования или места работы руководствоваться не только личными интересами, но и осмыслением тех больших вызовов, которые стоят перед страной и обществом»,— отметил педагог, заведующий кафедры медиакоммуникаций МГИМО Владимир Легойда.

Кроме того, программы социально-гуманитарного образования появятся в Научно-технологическом университете «Сириус». Учебные курсы будут разделены на три блока: философия и социальные науки, коммуникации, и также этика и управление.

Александра Каверина