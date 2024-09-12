Бывший глава Сочи Алексей Копайгородский ушел добровольцем на СВО

Бывший мэр Сочи отправился на СВО. Алексей Копайгородский принимает участие в спецоперации в составе добровольческого отряда, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собственный источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Копайгородский

Фото: пресс-служба администрации Сочи Алексей Копайгородский

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Бывший глава Сочи Алексей Копайгородский ушел в отставку в середине мая 2024 года. О причинах не сообщалось, было лишь объявлено, что он покинул пост по собственному желанию. С тех пор о судьбе экс-мэра курорта не было никакой информации. Эксперты предполагали, что господин Копайгородский может перейти на работу в федеральное ведомства, однако эти догадки не подтвердились.

Алексей Копайгородский возглавил Сочи 11 сентября 2019 года. Ранее он занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике.

Новым главой Сочи в июле 2024 года стал Андрей Прошунин. До этого, с 17 июня, он возглавлял администрацию курорта в статусе исполняющего обязанности. Ранее был заместителем главы Краснодарского края по вопросам ТЭК и ЖКХ.

Вячеслав Рыжков