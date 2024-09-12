Автодорожный трафик в Сочи вырос из-за наплыва туристов

С начала 2022 года автодорожный трафик на юге России, в том числе и в Сочи, стабильно увеличивается на 10% ежегодно. Об этом заявил председатель правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко на Х форуме дорожных инициатив, проходившем в Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Господин Петушенко уточнил, что растущий интерес к курортам юга страны приводит к заторам и увеличению времени в пути. Раньше дорога от Горячего Ключа до Сочи занимала около семи часов, но сейчас этот путь может занять 10-11 часов. С каждым годом ситуация усугубляется, подчеркнул председатель.

По словам главы «Автодора», именно поэтому необходимо активное развитие дорожной инфраструктуры в регионе. Сейчас улучшение условий для автомобилистов является ключевым направлением для финансирования, потому что «здесь нужно развивать инфраструктуру», резюмировал господин Петушенко.

Мария Удовик