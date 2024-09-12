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Сочи встретил шестимиллионного туриста

В Сочи встретили шестимиллионного туриста. Это жительница Москвы, приехавшая в отпуск вместе с супругом, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Семейную пару встретили в отеле Soloh SPA Village представители мэрии. От имени главы города Андрея Прошунина паре вручили сертификат шестимиллионного туриста и памятные подарки.

В администрации напомнили, что в бархатный сезон в Сочи гостей принимают 170 крупных гостиничных комплексов и баз отдыха, свыше 2,1 тыс. малых отелей, глэмпингов, гостевых домов и индивидуальных средств размещения. Для туристов работают 56 санаториев и пансионатов с лечебной базой, открыты 170 пляжей, предлагают услуги более 2 тыс. объектов общепита.

В течение осени на курорте планируют принять порядка 1,4 млн туристов. По итогам года Сочи может побить рекорд по турпотоку и встретить около 8 млн гостей.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале рассказал, что всего в регионе летом отдохнули 10,5 млн туристов. Еще 4,5 млн человек приехали на однодневные экскурсии. Наиболее популярными курортами стали Анапа, Сочи и Геленджик. Власти края ожидают, что осенью кубанские курорты посетят еще несколько миллионов граждан.

Вячеслав Рыжков

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