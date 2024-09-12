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Сочинского блогера задержали после оскорбляющего полицию ролика

В Сочи правоохранительные органы привлекли к ответственности 38-летнего местного жителя за публикацию видеоролика, в котором он дискредитировал работу участковых полиции. Об этом сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В ходе мониторинга интернета сотрудники полиции обнаружили видеозапись, содержащую оскорбительный контент в адрес органов внутренних дел. Этот инцидент зафиксировали в отделе полиции Центрального района Сочи.

В видеоролике на мотив песни «Чему учат в школе» дети поют о работе участкового, который читает «по слогам», «гуляет по двору с перегаром». Блогер часто переодевался в полицейскую форму для съемок своих клипов, высмеивая взяточничество, а также проблемы с пробками и хаотичным строительством на курорте.

После проверки полицейские смогли установить личность автора ролика. Блогера обвинили в распространении информации, унижающей честь и достоинство государственных структур. Суд назначил сочинцу 10 суток административного ареста.

Мария Удовик

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