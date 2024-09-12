Под условия IT-ипотеки подходят 23% новостроек Сочи

В Сочи 23% новостроек соответствуют критериям IT-ипотеки. В августе 2024 года медианная цена кв. м составила 453 тыс. руб., сообщает пресс-служба «Яндекс Недвижимости».

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Эксперты подчеркнули, что доля новостроек, подходящих под условия IT-ипотеки, в Сочи ниже, чем в других крупных городах России. Это объясняется высокой стоимостью первичного жилья на курорте.

Коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров уточнил, что в последние годы в регионах активно открывают офисы и хабы крупных компаний. В крупных городах появляются современные жилые комплексы с удобным доступом к кафе, коворкингам и фитнес-клубам — факторам, важным для сотрудников на удаленной работе.

По данным «Яндекс Недвижимости», наиболее привлекательными районами Сочи для жизни и удаленной работы признаны Центральный, Адлерский и Лазаревский. В Центральном районе минимальная цена новостройки начинается от 167 тыс. руб. за кв. м. В этом районе представлено более двухсот объектов, которые подходят под новый бюджет IT-ипотеки.

Адлерский район предлагает свыше 150 предложений первичного жилья с минимальной стоимостью от 204 тыс. руб. за кв. м. В Лазаревском районе цены начинаются от 231 тыс. руб. за кв. м, а также имеется несколько десятков предложений в бюджете IT-ипотеки.

В числе городов с наибольшим количеством комфортных районов для удаленных работников оказались Екатеринбург и Нижний Новгород.

Мария Удовик