Больше половины жителей Сочи из-за инфляции откладывают ремонт

Каждый второй житель Сочи (52%) предпочитает проводить ремонтные работы примерно раз в пять лет. Лишь каждый шестой ремонтирует свое жилье каждые два-три года и 9% — ежегодно, говорится в исследовании Группы «Ренессанс страхование», подготовленном для «Ъ-Сочи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Жилье абсолютного большинства сочинцев нуждается в ремонте, но из-за слишком дорогих стройматериалов и сужения ассортимента многие делали ремонт последний раз более пяти лет назад. В условиях инфляции каждый второй житель Сочи вынужден отложить ремонт на неопределенный срок»,— заявляют аналитики.

Ключевой фактор, влияющий на решение о проведении ремонта,— цены на материалы. Из числа респондентов, которые последний раз ремонтировали свое жилье пять лет назад и ранее (61%), почти все указали в качестве причины инфляцию. Почти половина респондентов на курорте (46%) оценили рост цен на стройматериалы как значительный. Многие также отмечают сложности с поиском необходимых строительных материалов: четверть (25%) сталкиваются с этим периодически, а каждый пятый (19%) — часто.

Управляющий директор Департамента андеррайтинга розничного страхования компании «Ренессанс страхование» Артем Искра сообщил, что с января по июнь 2024 года количество полисов по страхованию недвижимости увеличилось на 23% год к году. При этом рост, отметил эксперт, произошел несмотря на просевшую в первом полугодии ипотеку.

«Подорожание инженерного оборудования и строительных материалов привело к тому, что клиенты стали относиться к своей недвижимости бережнее. Следствием этого стал рост спроса на страхование жилья. Риск повреждения отделки и инженерного оборудования входит в топ самых востребованных»,— сообщил господин Искра.

По данным Infoline, в первом полугодии 2024 года средняя стоимость материалов для ремонта жилья выросла на 11% год к году, до 10 тыс. руб. По данным сервиса Rerooms.ru, за последние два года средняя стоимость черновых материалов увеличилась на 20%, чистовых — на 25%.

Вячеслав Рыжков