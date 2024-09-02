Главные новости за 2 сентября. Сочи

Сочи занял первую строчку рейтинга популярных российских направлений для бронирований отелей в сентябре 2024 года. На долю курорта приходится 27% таких бронирований.

В 2024 году в Сочи направили 540 млн руб. на благоустройство и озеленение городских территорий из бюджета курортного сбора 2023 года.

За лето туристы и местные жители съели 790 тыс. хачапури и 673 тонны шашлыка в Сочи. Около 2 тыс. местных ресторанов и кафе на 130 тыс. посадочных мест предложили посетителям разнообразный ассортимент блюд, включая морепродукты.

В сочинские школы утром в понедельник, 2 сентября, отправились 80 тыс. детей. Из них 7,3 тыс. — первоклассники.

Чайные плантации в Сочи реконструируют. Работа проводится на площади порядка 350 га.

С 1 сентября на федеральной территории Сириус вступили в силу новые правила, касающиеся управления электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности. Одно из ключевых изменений — введение ограничений скорости в определенных зонах.

«Сочи Парк» летом 2024 года обновил рекорд посещаемости — локацию посетили более 1 млн гостей. Это на 5,4% больше, чем годом ранее.

На российско-абхазской границе в Адлере таможенники изъяли три иномарки, ввозимые с нарушениями законодательства. Их передали на нужды СВО.

В понедельник, 2 сентября, Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова завершил летний сезон, обслужив более 5 млн пассажиров за три месяца.

Скоростное судно «Комета», совершающее поездки между Сочи и Анапой, завершило навигацию в 2024 году. Навигация возобновится весной следующего года.

Сочи занял шестое место среди крупных городов страны с индексом IQ 83,49, в то время как Краснодар оказался на 22-й позиции с 63,32 балла.