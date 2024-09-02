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В школы Сочи пошли 80 тысяч детей

В сочинские школы утром в понедельник, 2 сентября, отправились 80 тыс. детей. Из них 7,3 тыс. — первоклассники, рассказал в своем Telegram-канале глава курорта Андрей Прошунин.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Дорогие ребята, учителя и родители! Поздравляю с началом нового учебного года! Уверен, он принесет много радостных открытий, увлекательных совместных путешествий в мир науки и творчества, интересных знакомств и событий»,— написал мэр.

По словам господина Прошунина, в расписании школьников на курорте появятся новые учебные предметы и внеурочные дисциплины. Сейчас детей в городе обучают 3,5 тыс. преподавателей, всего в сфере образования заняты 6 тыс. человек.

Также мэр напомнил, что с нового учебного года увеличено количество маршрутов общественного транспорта, на которых действуют льготы для учащихся. Как сообщалось ранее, это 10 дополнительных маршрутов: №13, 14, 37, 38, 48, 87Н, 92, 95, 113 и 534.

В Сочи сейчас на разных стадиях подготовки, проектирования и строительства находятся 35 объектов образования. Андрей Прошунин также заявил, что власти продолжат внедрять дополнительные меры поддержки педагогов.

Вячеслав Рыжков

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