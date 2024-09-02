За лето «Сочи Парк» принял больше 1 млн гостей

«Сочи Парк» летом 2024 года обновил рекорд посещаемости — локацию посетили более 1 млн гостей. Это на 5,4% больше, чем годом ранее, рассказали в пресс-службе «Сочи Парка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: АО «Сочи Парк» Фото: АО «Сочи Парк»

За десять лет работы парка развлечений количество аттракционов здесь увеличилось с 6 до 24, почти втрое выросла территория парка. В пресс-службе напомнили, что к 10-летнему юбилею в «Сочи Парке» открылись два новых аттракциона — «Соловей-разбойник» и «Богатырская застава», а недавно руководство анонсировало открытие двух детских каруселей в 2025 году.

Самым популярным аттракционом летом 2024 года стал «Змей Горыныч» — скоростная американская горка, которая разгоняется до 100 км/ч за три секунды. За лето аттракцион посетили почти 600 тыс. гостей. Второе место — у семейной горки «Шаролет» (412 тыс.), третье — у гигантских качелей «Ладья» (350 тыс.). Два новых аттракциона посетили суммарно более 500 тыс. гостей.

Ранее стало известно, что Сочи попал в пятерку самых популярных российских направлений лета 2024 года. Курорт занял четвертое место с 5% бронирований билетов.

Вячеслав Рыжков