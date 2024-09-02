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В Сочи реконструируют 350 га чайных плантаций

Чайные плантации в Сочи реконструируют. Работа проводится на площади порядка 350 га, пишет РБК Краснодар со ссылкой на пресс-службу администрации курорта.

Фото: Официальный портал города-курорта Сочи

Фото: Официальный портал города-курорта Сочи

На восстановление плантаций, по заявлению мэрии, уйдет от трех до семи лет. Сроки зависят от состояния конкретных чайных плантаций и наличия финансирования. Специалисты занимаются постепенной реконструкцией с последующим переводом в листосборные площади.

Выращивают и производят чай в Сочи шесть организаций: «Шапсугский чай», «Солохаульский чай», «Дагомысчай», «Мацестинский чай», «Хоста чай», ООО «ТД Холдинг», а также несколько малых предприятий. На черноморском побережье для выращивания чая пригодны 1,2 тыс. га земель, в эксплуатации сегодня находятся только 406,1 га.

В 2022 году на территории Кубани собрали 517,7 тонны сырья. В прошлом году объем урожая снизился до 488,8 тонны.

В мае текущего года стало известно, что в Сочи чаепригодным землям хотят присвоить особый статус. Планировалось разработать дорожную карту по каждому хозяйству.

Вячеслав Рыжков

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