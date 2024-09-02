В Сириусе ограничат скорость для электросамокатов

С 1 сентября на федеральной территории Сириус вступили в силу новые правила, касающиеся управления электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности. Одно из ключевых изменений — введение ограничений скорости в определенных зонах, сообщает пресс-служба ФТ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Теперь вблизи пешеходных переходов, образовательных учреждений и на Олимпийском проспекте рядом с «Сочи Парком» максимальная скорость для электросамокатов не должна превышать 10 км/ч. На более широких участках Олимпийского проспекта, от улицы Триумфальной до улицы Чемпионов, разрешенная скорость составит до 15 км/ч.

Эти меры призваны снизить риск ДТП и создать безопасную среду как для пользователей самокатов, так и для пешеходов. Соблюдение новых правил будет контролироваться, а нарушения могут повлечь за собой штрафы и блокировку аккаунта.

Ранее сообщалось, что с начала летнего сезона в Сочи заблокировали более 1,7 тыс. аккаунтов пользователей СИМ. Нарушение правил использования электросамокатов может также привести к штрафу в размере 100 тыс. руб.

Мария Удовик